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Köye güneş panelli içme suyu deposu

AMASYA HABERLERİ  | 18.09.2020 19:40 | Son Güncelleme

Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yatırım programı çerçevesinde projeler bitirilerek hayata geçiriliyor.Amasya’nın Taşova ilçesi Çılgındır köyü 2020 KÖYDES Programı kapsamında; içme suyu isale hattı, terfi binası ve 40 adet güneş paneli konularak gerçekleştirilen proje tamamlanarak hizmete açıldı.Yapımı daha önceden İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen içme suyu deposu sıhhi hale getirilerek, isale hattı marifetiyle su mevcut depoya ulaştırıldı.

Köye güneş panelli içme suyu deposu

Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yatırım programı çerçevesinde projeler bitirilerek hayata geçiriliyor.
Amasya’nın Taşova ilçesi Çılgındır köyü 2020 KÖYDES Programı kapsamında; içme suyu isale hattı, terfi binası ve 40 adet güneş paneli konularak gerçekleştirilen proje tamamlanarak hizmete açıldı.
Yapımı daha önceden İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen içme suyu deposu sıhhi hale getirilerek, isale hattı marifetiyle su mevcut depoya ulaştırıldı. Tamamlanan proje ile güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üreterek içme suyu şebeke hattına su akışı sağlanarak kendi kendine yetebilen ekolojik su sistemi oluşturulmuş oldu. İçme suyu terfii binası ve güneş panelleri dış etkenlere karşı tel örgü sistemi ile korunaklı hale getirildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Sıhhi hale getirdiğimiz içme suyu depolarımızda güneş enerji paneli sistemi kullanarak kendi enerjisini üreten içme sularını vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız” dedi.

Köye güneş panelli içme suyu deposu

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