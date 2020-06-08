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Köylerde çalışmalar yeniden başladı

BURSA HABERLERİ  | 08.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi, köylerde gerçekleştirdiği yol çalışmalarına bu yıl hızlı başlangıç yaptı.Geçtiğimiz yıl Gemlik’e en uzak yerleşim yeri olan Fındıcak’tan başlayarak sırayla tüm köy yollarında gerçekleşen çalışmalar yeniden başladı.

Köylerde çalışmalar yeniden başladı

Gemlik Belediyesi, köylerde gerçekleştirdiği yol çalışmalarına bu yıl hızlı başlangıç yaptı.
Geçtiğimiz yıl Gemlik’e en uzak yerleşim yeri olan Fındıcak’tan başlayarak sırayla tüm köy yollarında gerçekleşen çalışmalar yeniden başladı. Özellikle arazi yollarının elden geçirildiği çalışmalarda muhtarlar ve köy sakinleri ile de görüşülerek köylerin ihtiyaçları gideriliyor. Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün koordine ettiği çalışmalarda Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik ve Sağlık İşleri müdürlükleri merkeze uzak mesafedeki tüm yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını sırasıyla gideriyor.
Yaz sezonunun başlamasıyla iş makineleri Narlı’da mesaiye başladı. Arazi yollarını genişleten makineler, zeytinliklere ulaşımı kolaylaştıracak.
“Tüm köylerimizde yolları yenileyeceğiz”
Köylerdeki çalışmalar ile ilgili konulan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yaz ayları boyunca Gemlik’e bağlı tüm köylerde gerekli çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Geçen yıl tüm köylerimizde arazi yollarımızı genişlettik. En uzak yerleşim yerine merkeze en yakın köyümüze doğru yaptığımız çalışmalarda hem zaman kazandık hem de yakıt tasarrufu gerçekleştirdik. Bu yıl ise çalışmalarımız Narlı’dan başladı. Tüm köylerimizde yapılacak çalışmalarımız muhtarlarımız ile görüşülerek planlandı, hepsi takvime yayıldı. Böylece yaz bitmeden ve yağmurlar başlamadan tüm köylerde gerekli yol çalışmaları tamamlanmış olacak.”

Köylerde çalışmalar yeniden başladı

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