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Köylerde sıcak asfalt yol çalışmaları sürüyor

KARS HABERLERİ  | 28.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kars’ta köylerde sıcak asfalt yol yapım çalışmaları aralıksız devam ederken, Merkez Karacaören ve Gelirli köylüleri de yollarının yapılmasını bekliyor.Kars İl Özel İdaresi tarafından köylerde sıcak asfalt yol çalışmaları sürüyor.

Kars’ta köylerde sıcak asfalt yol yapım çalışmaları aralıksız devam ederken, Merkez Karacaören ve Gelirli köylüleri de yollarının yapılmasını bekliyor.
Kars İl Özel İdaresi tarafından köylerde sıcak asfalt yol çalışmaları sürüyor. Grup köy yollarından yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanırken, Merkez Karacaören ve Gelirli köylüleri de yollarının yapılarak toz ve çamurdan kurtarılmalarını bekliyor.
Kars Valisi Türker Öksüz’e seslenen köylüler, uzun yıllardan beri köylerinin yollarının bozuk olduğunu belirttiler.
Köy yollarında yapılan çalışmaların son derece önemli olduğuna dikkat çeken köylüler, “Biz yıllardan beri toz, toprak ve çamur içerisinde köyümüze gidip geliyoruz. Köy yollarının sıcak asfalt yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Ancak bizim köyümüze ne zaman sıra gelecek diye merak ediyoruz. İnşallah bizlerde kısa sürede temiz ve sağlıklı yollara kavuşuruz” dediler.
Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz, Arpaçay Koçköy’de yapımı devam eden Bitümlü Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) yol çalışmalarını yerinde görerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öksüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Zafer Yiğit ile birlikte incelediği yol çalışmasının kısa sürede tamamlanmasını istedi.

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