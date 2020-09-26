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Köylerde yaşanan kanalizasyon sorunları vidanjör desteğiyle çözüldü

BİLECİK HABERLERİ  | 26.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerine bağlı köylerde yaşanan kanalizasyon problemleri vidanjör desteğiyle çözüldü.Bozüyük’e bağlı Karaağaç ve Kapanalan köyleri ile Pazaryeri’ne bağlı Karadede köyünde yaşanan kanalizasyon tıkanıklıkları sonrası muhtarlar durumu özel idaresine iletti.

Köylerde yaşanan kanalizasyon sorunları vidanjör desteğiyle çözüldü

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerine bağlı köylerde yaşanan kanalizasyon problemleri vidanjör desteğiyle çözüldü.
Bozüyük’e bağlı Karaağaç ve Kapanalan köyleri ile Pazaryeri’ne bağlı Karadede köyünde yaşanan kanalizasyon tıkanıklıkları sonrası muhtarlar durumu özel idaresine iletti. Püremanet işçiliği köy muhtarlıklarınca (devlet vatandaş işbirliği) ve İl Özel İdaresince vidanjör yardımı yapılarak, çalışmalar tamamlandı ve kanalizasyon tıkanıklığı sorunları giderildi. Bu tür çalışmalar muhtarlıkların talepleri doğrultusunda İl Özel İdare tarafından ivedi olarak yapılacağı bildirildi.

Köylerde yaşanan kanalizasyon sorunları vidanjör desteğiyle çözüldü

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