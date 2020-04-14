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Köylerdeki sokak hayvanları unutulmadı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.04.2020 18:18 | Son Güncelleme

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkmaların azalmasının ardından Elazığ’da köylerdeki sokak hayvanları da unutulmayarak beslenmeye başlandı.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs nedeniyle tüm tedbirler alındı.

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkmaların azalmasının ardından Elazığ’da köylerdeki sokak hayvanları da unutulmayarak beslenmeye başlandı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs nedeniyle tüm tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaları kısıtlanması ve kent genelinde olduğu gibi köylerde de bir çok kişinin de eve çekilmesiyle yoğunluk azaldı. Bu kapsamda Valilik koordinesinde Elazığ İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da beslemeye başlandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, “Hayvanların korana virüs şartlarında zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz. İnancımıza göre tüm canlıların yaşamı kutsaldır. İl Özel İdaresi olarak hayvan sevgisine dikkat çekmek ve onların beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla valimizin talimatları doğrultusunda böyle bir girişimde bulunuyoruz. Bu kapsamda temin ettiğimiz kedi ve köpek mamalarını görev alanımızda bulunan kırsal alanlara bırakmaya başladık” dedi.

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