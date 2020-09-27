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Köylü vatandaşlardan park isteği

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde, vatandaşlar çocuklarına oyun parkı yapılması için destek bekliyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde, vatandaşlar çocuklarına oyun parkı yapılması için destek bekliyor. Vatandaşlar çocuklarını parka götürebilmek için 10 kilometre yol gidiyor.
Çaycuma’ya 10 kilometre uzaklıktaki Şeyhoğlu halkı yetkililerden köyün girişine oyun parkı ve oturma alanı istedi. 4 mahalleyi birbirine bağlayan Şeyhoğlu köyünde vatandaşlar çocuklarını 10 kilometre mesafedeki park alanına getiriyor. Köy muhtarı Muhittin Demirsoy, oyun parkı için yetkililerden destek istedi.

“Parka şehidimizin ismini vermek istiyoruz”
Köye yapılması istenilen oyun parkına 2012 yılında Afyonkarahisar’daki patlamada şehit düşen Emrah Kartal’ın ismini vermek istediklerini ifade eden köy muhtarı Muhittin Demirsoy, “Birkaç kez dile getirmemize rağmen neden olduysa bir türlü muvaffak olamadık. Oyun parkımıza köyümüzün tek şehidi olan Emrah Kartal ismini vereceğiz. Çocukların da oyun oynayacak yeri yok yollarda oynuyorlar. Çocuklarımız oyun oynamak için kilometrelerce yol yürüyorlar. Mahallemizin sakinleri oturacak yerimiz yok diyerek bana sürekli sitem ediyorlar. Köyümüze yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

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