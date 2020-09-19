YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi

Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy halkı, 15 kilometre mesafeden imece usulü çalışarak köylerine su getirdi.Emet ilçesi Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, yaptığı açıklamada, ’’Köy halkımızın imkanları ile 15 kilometre mesafeden getirilen su için 17 bin TL para harcandı.

Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy halkı, 15 kilometre mesafeden imece usulü çalışarak köylerine su getirdi.
Emet ilçesi Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, yaptığı açıklamada, ’’Köy halkımızın imkanları ile 15 kilometre mesafeden getirilen su için 17 bin TL para harcandı. İmece usulü yürütülen iş için şu ana kadar 7 bin TL bağış toplandı. Kalan 10 bin TL için, gurbette bulunan vatandaşlarımız ve halkımızdan destek istedik. İnşallah kısa sürede onuda tamamlayacağız. Suyumuzu 15 kilometre mesafeden getirip depomuza verdik. Hiç bir ücret talep etmeden çalışan köylülerimizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun’’ dedi.

Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu
Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu

Kütahya Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:59
İkindi
16:26
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Çelebi Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.