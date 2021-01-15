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Köylüler imece usulü mescit yapıyor

15.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, köylülerin kendi imkanlarıyla Cevizdere Şehitliği karşısındaki yol üzerine mescit yaptığı bildirildi.Emet-Tavşanlı yolu üzerine yapılan mescidin tüm masraflarının hayır sever vatandaşlar tarafından karşılandığı, işçiliğinin köylüler tarafından gönüllü olarak yapıldığı açıklandı.Köy Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, ’’Bu yolu kullanan vatandaşlarımızın huzur içinde ibadetlerini yapabilecekleri bir mescit yapmak istedik.

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, köylülerin kendi imkanlarıyla Cevizdere Şehitliği karşısındaki yol üzerine mescit yaptığı bildirildi.
Emet-Tavşanlı yolu üzerine yapılan mescidin tüm masraflarının hayır sever vatandaşlar tarafından karşılandığı, işçiliğinin köylüler tarafından gönüllü olarak yapıldığı açıklandı.
Köy Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, ’’Bu yolu kullanan vatandaşlarımızın huzur içinde ibadetlerini yapabilecekleri bir mescit yapmak istedik. Cevizdere şehitliğimizin tam karşısına 80 metrekare olarak planladık. Köylülerimizle bu durumu istişare ettik. Tüm masrafları ve işçiliği köylümüz üslenmeye karar verdi. Çok şükür kısa sürede kaba inşaatını bitirdik. Kalan kısımlar için köylümüz ve ilçemizdeki vatandaşlarımız destek vermeye devam ediyor. Ayrıca İlçe Kaymakamımız Hasan Çiçek önemli katkıda bulundu. Böylesine önemli bir hayır işinde katkısı olan herkesten Allah razı olsun’’ dedi.

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