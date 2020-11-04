Köylüler İzmirli depremzedelere 3 ton patates yolladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü Muhtarlığı ve yardımsever vatandaşlar tarafından İzmir’de meydana gelen depremden dolayı mağdur depremzedelere 3 ton patates gönderildi.

Depremzedelere gönderilmek üzere muhtarlığa getirilen 3 ton civarında patates depremzedelere ulaştırılması için İzmir Bayraklı Belediyesi’ne gönderilmek üzere yola çıktı. Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce yardımla ilgili açıklamasında, ’’Efe köyümüzde muhtarlığımız öncülüğünde köyümüzün hayırsever vatandaşları ile birlikte güzel bir yardımlaşma kampanyası düzenledik. Kampanya kapsamında köyümüzün ve ilçemizin lezzetli kışlık 3 ton patatesini İzmir ilimizde meydana gelen depremde mağdur olan kardeşlerimize gönderilmek üzere topladık. Elbirliği ile İzmir Bayraklı Belediyesi’ne gönderdik. Bu güzel yardımlaşma kampanyamızda emeği geçen tüm köy halkımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

