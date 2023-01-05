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Köylüler okulları için seferber oldu

05.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Çavuşlar Mahallesi İlk ve Orta okulu için köylüler seferber oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen basketbol potalarının okulda hizmet vermesi için vefat eden İsa İğdeli’nin oğulları babalarının hayrına okul bahçesine öğrencilerin spor yapmaları için tüm masrafları üstlendi.

Basketbol sahasının aynı zamanda voleybol sahası olarak değerlendirecek şekilde dizayn edilmesine başlandı. Öte yandan yağmurlu havalarda okulun çatısının akmaması içinde köylü hayırseverler de okulun kiremitlerini yenileme çalışmalarına başladı.

Sarıgöl Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Mehmet İğdeli, birlik ve beraberlikle tüm sorunların aşılıyor olmasından memnunluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Okulumuza Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen basketbol potalarının öğrencilerimize hizmet vermesi için merhum İsa İğdeli’nin oğulları basketbol ve voleybol sahaları için tüm masrafları üstlenerek çalışma başlattı. Öte yandan okulun akan kiremitleri okul Müdürümüz Mestan Karaoğul’un girişimi ile hayırseverler tarafından kiremitlerin yenilenmesine başlandı. Okulumuz için seferber olan hayırseverlerimize teşekkür ederim. Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar."

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