Köylüler okulları için seferber oldu

Basketbol sahasının aynı zamanda voleybol sahası olarak değerlendirecek şekilde dizayn edilmesine başlandı. Öte yandan yağmurlu havalarda okulun çatısının akmaması içinde köylü hayırseverler de okulun kiremitlerini yenileme çalışmalarına başladı.

Sarıgöl Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Mehmet İğdeli, birlik ve beraberlikle tüm sorunların aşılıyor olmasından memnunluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Okulumuza Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen basketbol potalarının öğrencilerimize hizmet vermesi için merhum İsa İğdeli’nin oğulları basketbol ve voleybol sahaları için tüm masrafları üstlenerek çalışma başlattı. Öte yandan okulun akan kiremitleri okul Müdürümüz Mestan Karaoğul’un girişimi ile hayırseverler tarafından kiremitlerin yenilenmesine başlandı. Okulumuz için seferber olan hayırseverlerimize teşekkür ederim. Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar."

