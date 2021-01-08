Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda "curling" keyfi

Yöre halkı oyunlarında, curling sporunda kullanılan "curling taşı" yerine buz kütlesini, buzun süpürüldüğü "curling süpürgesi" yerine ise temizlik fırçasını kullanıyor.

Boş zamanlarını buz tutan çayda eğlenceli zaman geçirerek değerlendirdiklerini ifade eden Özbek, şöyle dedi:

"Donan Kars Çayı bize çeşitli aktiviteler sunuyor. Burada bildiğimiz, öğrendiğimiz oyunları çocuklara aktarıyoruz. Çocukların fazla bilgisayar, internetle telefonla değil böyle oyunlara yönelmesini istiyoruz. Televizyon ve internetten öğrendiğimiz curlingi de çayda oynuyoruz. Burada kızak ve curling heyecanı yaşıyoruz. Ahırda, tarlada işimiz bittiği zaman yaz, kış Kars Çayı'na gelerek çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Çocuklar için bir curling takımı kurmayı düşünüyoruz. profesyonel bir curling takımını da buraya bekliyoruz."

- Çetin kış şartlarını eğlenceli hale getirdiler

Çağrı Şamcı ise çetin ve uzun geçen kış şartlarında kendilerine eğlenceli oyunlar bulduklarını anlattı.

Zorlu kışı eğlenceye dönüştürdüklerini aktaran Şamcı, "Kışın burası sürekli buz tutuyor. Daha önce kızaklarla kayıyorduk şimdi ise televizyondan curling öğrendik onu oynuyoruz ve bu tarz aktivitelerle günümüzü geçiyoruz." ifadelerini kullandı.