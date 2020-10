Köylülerin öğrencileri için GSM talebi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Serindere köyündeki öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) bağlanabilmek için her gün dağa tırmanıyor. Aileler yetkililerden yardım talep ederken, köyün muhtarı Ali Engüdar, “Herhangi GSM şebekesi köyümüze gelirse istedikleri yerden arsa hibe edeceğim” dedi.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve pandemiden önce taşımalı eğitimin olduğu Serindere köyünde yaşayan öğrenciler, köyde cep telefonun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle EBA’dan verilen uzaktan eğitim sisteminde zorluklar yaşıyor. Derslerinde geri kalmamak için her gün dağa tırmanan öğrenciler, burada saatlerce şebeke arayıp EBA’ya bağlanmaya çalışıyor ve yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle öğrenciler derslere ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yaklaşık 80 öğrencinin bulunduğu Serindere köyü ve civarındaki Yukarıgüveç, Yemişli,Sualtı, Mirvana ve Sarıtaş köylerinde de aynı sıkıntı yaşandığı belirtildi. Aileler, “Köyde her öğrencinin bir hayali var. Kimi avukat, kimi öğretmen, kimi doktor, kimisi de mühendis olmak istiyor. Ancak yaşadıkları sıkıntılar hayallerine gölge düşürüyor” diyerek yetkililerden ve GSM operatörlerinden yardım talep ettiler.