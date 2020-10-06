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Köylülerin öğrencileri için GSM talebi

HAKKARİ HABERLERİ  | 06.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Serindere köyündeki öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) bağlanabilmek için her gün dağa tırmanıyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Serindere köyündeki öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) bağlanabilmek için her gün dağa tırmanıyor. Aileler yetkililerden yardım talep ederken, köyün muhtarı Ali Engüdar, “Herhangi GSM şebekesi köyümüze gelirse istedikleri yerden arsa hibe edeceğim” dedi.
Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve pandemiden önce taşımalı eğitimin olduğu Serindere köyünde yaşayan öğrenciler, köyde cep telefonun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle EBA’dan verilen uzaktan eğitim sisteminde zorluklar yaşıyor. Derslerinde geri kalmamak için her gün dağa tırmanan öğrenciler, burada saatlerce şebeke arayıp EBA’ya bağlanmaya çalışıyor ve yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle öğrenciler derslere ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yaklaşık 80 öğrencinin bulunduğu Serindere köyü ve civarındaki Yukarıgüveç, Yemişli,Sualtı, Mirvana ve Sarıtaş köylerinde de aynı sıkıntı yaşandığı belirtildi. Aileler, “Köyde her öğrencinin bir hayali var. Kimi avukat, kimi öğretmen, kimi doktor, kimisi de mühendis olmak istiyor. Ancak yaşadıkları sıkıntılar hayallerine gölge düşürüyor” diyerek yetkililerden ve GSM operatörlerinden yardım talep ettiler.

“Her hangi bir GSM operatörü köyümüze gelse arsa hibe ederim”
“Herhangi GSM şebekesi köyümüze gelirse istedikler yerden arsa hibe edeceğim” diyen köyün muhtarı Ali Engüdar, ’’Şebekemiz olmadığı için çok mağduruz. 80’e yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerin mağduriyetini bitirmek için her hangi bir GSM şebekesi gelirse köyün istediği yerinde yer arsa temin edeceğim ve ne gerekirse yapmaya da hazırız. Yeter ki çocuklarımız EBA’ya ulaşsın. Onun için bizim öğrenciler yüksek dağlara çıkıyorlar. Onun için yetkililerden bize bu şebeke konusunda çare bulmalarını istiyoruz’’ dedi.
Veli Feleknaz Engüdar, ’’Bizim çocuklar köyün dışına tepelere çıkıyorlar. Öğrencilerimiz tepe, tepe gezip internet arıyorlar. Malum evde internet yok. Bize yakın köylerde hiçbir yerde internet çekmiyor. Şimdi havalar sıcak en azından çocuklar zorluk çekmiyor şayet kış geliyor işte o zaman çocuklarımız baya zorlanacak. Kendimce de vicdan azabı çekiyorum bu şekilde çocuklarım için bir şey yapamadım. Yetkililere buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Çocuklarımızın mağduriyeti için bir çare bulsunlar. Kimi öğrencilerimizin akıllı telefonları yok, kimi tabletleri yok. Bazı evlerde 3 kişi 4 kişi ancak bir akıllı telefonla idare ediyorlar. Kimileri aynı saate canlı dersleri var aynı saatte. Bazen bu saatlerden dolayı öğrencileri atışması bile oluyor. Biz bundan dolayı gerçekten dolayı çok mağduruz. Sesimizi duysunlar. Bizde çocuklarımızın kazanmasını istiyoruz. Bizlerde çocuklarımızı doktor, öğretmen olmasını istiyoruz. Burada Valimize, Kaymakamımıza sesleniyorum, bu çocuklar için yardım eli bekliyoruz’’ dedi.
Veli Evin Engüdar ise “80’e yakın öğrencimiz var. Buna rağmen taleplerimize hiçbir şekilde karşılık bulunmuyor. Görüldüğü gibi öğrencilerimiz EBA’dan yararlanmak için köye 1 kilometre uzaklıkta buluna tepeye çıkarak ancak girebiliyorlar. Bilindiği üzere bölgenin kışı çok zor, kış gelirse bu çocukların durumu baya zor olur. Her şey çocuklarımızın geleceği için, yetkililerden şebeke konuda yardımcı olmalarını istiyoruz’ dedi.

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