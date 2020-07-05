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Köylülerin yayla mesaisi renkli görüntüler oluşturdu

KARS HABERLERİ  | 05.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

Köylülerin yayla mesaisi renkli görüntüler oluşturdu

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvanlık merkezlerinden Kars'ta köylülerin yaylalardaki mesaisi güzel görüntüler oluşturuyor.

Bölgede geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, haziran ayında verimli otlakların bulunduğu yüksek rakımlı yaylalara çıkarak güz dönemine kadar hayvanlarını burada otlatıyor.

1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası, her yıl bölgedeki köylerde yaşayanlara ev sahipliği yapıyor.

Çocuklarıyla yaylaya gelen aileler, teknolojiden uzakta doğayla iç içe yaşıyor. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadın ve erkekler, hava kararıncaya kadar çalışıyor.

Teknolojik cihazlardan uzak kalan çocuklar da geleneksel oyunları oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Köylülerin yeşilin tüm renklerine bürünen yaylalarda hayvanların bakımını yapması, çocukların oyun oynaması renkli görüntüler oluşturuyor.

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