YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Köylülerin yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi

Köylülerin yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.08.2020 05:56 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamırdık köyü yolunda çalışan maden kamyonlarının yola verdiği zarar köylüleri isyan ettirdi.Köy yolunu kullanan maden kamyonlarının yolu kullanılmaz hale getirdiğini belirten köylüler, ’’Şehirde çalışan kardeşlerimiz ailelerini annelerini babalarını eşlerini dostlarını ziyaret etmek istedikleri takdirde istedikleri zaman gelemiyorlar.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamırdık köyü yolunda çalışan maden kamyonlarının yola verdiği zarar köylüleri isyan ettirdi.
Köy yolunu kullanan maden kamyonlarının yolu kullanılmaz hale getirdiğini belirten köylüler, ’’Şehirde çalışan kardeşlerimiz ailelerini annelerini babalarını eşlerini dostlarını ziyaret etmek istedikleri takdirde istedikleri zaman gelemiyorlar. Yolların bozuk olmasından dolayı, arabaların hasar gördüğünden dolayı buradaki insanları esnafı ve köylüleri mağdur etmeye Kimsenin hakkı yoktur. Bu yolu kullanan kamyonlar hakkında gerekli yasal işlem yapılmalıdır. Bizler köyümüzden ilçe merkezine gitmeye korkar olduk. Özellikle gece yolculuğu çok riskli hale geldi. Yetkililerimizden acil yardım istiyoruz’’ dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Kayserili golcü imzayı attı

Kayserili golcü imzayı attı

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:09
Öğle
13:09
İkindi
16:55
Akşam
19:59
Yatsı
21:25

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.