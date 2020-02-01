"Köyü yangından kurtarayım" derken canından oluyordu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzincan'da, köylerinde çıkan yangının evlere sıçramasını önlemeye çalışırken rüzgarın da etkisiyle elbisesi alev alan Hüseyin Acar, Erzurum'da tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Hancıçiftlik köyünde yaşayan 2 çocuk babası Hüseyin Acar, 10 gün önce ahırda hayvanlarına yem verdikten sonra evlerine yakın alanda bulunan ve kullanılmaz haldeki sulama kanalının içinde biriken otların tutuştuğunu gördü.

Yangının evlerine ve yakın alandaki ot balyalarına sıçramasını önlemeye çalışın Acar, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin ortasında kaldı.

Üzerindeki kıyafetler alev alan ve bir süre kendi imkanlarıyla yangını söndüremeye çalışan Acar, çevredekilerin yardımıyla alevlerden kurtuldu. Vücudunun bir bölümü ile ellerinde ve yüzünün bir bölümünde yanık oluşan Acar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Acar, burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilerek tedaviye alındı.