YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. "Köyü yangından kurtarayım" derken canından oluyordu

"Köyü yangından kurtarayım" derken canından oluyordu

ERZURUM HABERLERİ  | 01.02.2020 11:35 | Son Güncelleme

Erzincan'da köylerinde çıkan yangını söndürmek isterken rüzgarın da etkisiyle elbisesi alev alan ve vücudu yanan Hüseyin Acar, yaşadığı olayı unutamıyor - Hüseyin Acar: - "Köyümdeki komşularımın evleri zarar görmesin diye kendimi ateşe attım. Yangına müdahale etmeseydim köydeki evler ve ahırların çoğu yanacaktı"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzincan'da, köylerinde çıkan yangının evlere sıçramasını önlemeye çalışırken rüzgarın da etkisiyle elbisesi alev alan Hüseyin Acar, Erzurum'da tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Hancıçiftlik köyünde yaşayan 2 çocuk babası Hüseyin Acar, 10 gün önce ahırda hayvanlarına yem verdikten sonra evlerine yakın alanda bulunan ve kullanılmaz haldeki sulama kanalının içinde biriken otların tutuştuğunu gördü.

Yangının evlerine ve yakın alandaki ot balyalarına sıçramasını önlemeye çalışın Acar, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin ortasında kaldı.

Üzerindeki kıyafetler alev alan ve bir süre kendi imkanlarıyla yangını söndüremeye çalışan Acar, çevredekilerin yardımıyla alevlerden kurtuldu. Vücudunun bir bölümü ile ellerinde ve yüzünün bir bölümünde yanık oluşan Acar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Kabus gibi olayı unutamıyor

Acar, burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilerek tedaviye alındı.

Kolları ve ellerinde 3. derece, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise ciddi yanık oluşan Acar, yaşadığı kabus gibi olayı unutamıyor.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürmek isterken kendini alevlerin arasında bulduğunu söyledi.

Yangının sulama kanalına dökülen soba külünden çıktığını anlatan Acar, "Ahırdan çıkıyordum, boş haldeki sulama kanalının içine soba külü atmışlar. Kanaldaki ot ve odunlar da baya tutuşmuştu, yangını çevredeki toz ve toprakla söndürdüm. Komşuma da su getirip söndürdüğüm ateşin üzerine serpmesini söyledim. Ancak o esnada rüzgarın da etkisiyle yangın daha şiddetli çıktı ve alevler üzerime sıçradı." dedi.

Acar, elbisesinin yanmasıyla alevlerin bedenini sardığını belirterek, köyde pek kimsenin olmadığını ve genelde yaşlı insanların oturduğunu aktardı.

- "Köyüm kurtulsun gerisi önemli değil"

Aile ve komşularının, hem kendi üzerindeki yangını söndürmeye çalıştığını hem de itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Acar, "İtfaiye gelip yangını söndürdü ama olan bana oldu. Köyü kurtardım, canımıza kıydık. Belki sağ elim kesilebilir, pişman olmadım. Köyüm kurtulsun gerisi önemli değil. Köyümdeki komşularımın evleri zarar görmesin diye kendimi ateşe attım. Yangına müdahale etmeseydim köydeki evler ve ahırların çoğu yanacaktı." ifadelerini kullandı.

Acar, köylerindeki sulama kanalının uzun sürerdir yapılamadığını, olası yangınlar için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

BEAH yönetimi ve Yanık Merkezi çalışanları ile doktorlarına ilgili ve alakalarından dolayı teşekkür eden Acar, yaşadığı kabus gibi olayın her gece rüyasına girdiğini sözlerine ekledi.

BEAH Yanık Merkezi yetkilileri de vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Acar'ın hayati tehlikeyi atlattığını, tedavinin sürdüğünü bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BEAH Yanık Tedavi Merkezi erzincan Yanık

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:17
Öğle
12:33
İkindi
15:15
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Palandöken’de ‘iletişim’ gündemi

Palandöken’de ‘iletişim’ gündemi

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Brezilya kalça estetiği fark oluşturuyor

Brezilya kalça estetiği fark oluşturuyor

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.