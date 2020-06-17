YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Koyulhisar Kaymakamlığından dolandırıcılık uyarısı

Koyulhisar Kaymakamlığından dolandırıcılık uyarısı

SİVAS HABERLERİ  | 17.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

Koyulhisar Kaymakamlığı, ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Koyulhisar Kaymakamlığı, ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. İlçeye dışarıdan gelen ve çek, senet gibi yöntemlerle ödeme yapacağını söyleyerek büyükbaş veya küçükbaş hayvan almak isteyen kişilere itibar edilmemesi istendi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “İlçemize dışarıdan gelen ve ticari faaliyeti belli olmayan kişilerin çek, senet ve sonradan ödeme yapmak şartıyla büyükbaş ya da küçükbaş hayvan almak isteyen kişi ve kişilere itibar etmemeleri önemlidir. Hayvan yetiştiriciliği ve ticaretiyle uğraşan vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları rica olunur. Bu durum ile karşılaşılması durumunda ise zaman geçirmeksizin kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gereklidir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Sivas Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:01
Sabah
04:56
Öğle
12:38
İkindi
16:35
Akşam
20:09
Yatsı
21:56

Sivas Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Karslıoğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

Sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.