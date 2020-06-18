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Koyulhisar’da hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor

SİVAS HABERLERİ  | 18.06.2020 09:11 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının artması üzerine kaymakamlığın koordinesinde ilaçlama çalışması başlatıldı.İlçe merkezinde ve Kadife Köyü Kuruseki Mahallesi’nde KKKA vakası görülmesinin ardından bu alanlarda bulunan bütün hayvanlar ve hayvanların barındıkları yerler Koyulhisar Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilaçlanmaya başlandı.Diğer yandan kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklama ile ilçe halkı kenelere karşı uyarıldı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının artması üzerine kaymakamlığın koordinesinde ilaçlama çalışması başlatıldı.
İlçe merkezinde ve Kadife Köyü Kuruseki Mahallesi’nde KKKA vakası görülmesinin ardından bu alanlarda bulunan bütün hayvanlar ve hayvanların barındıkları yerler Koyulhisar Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilaçlanmaya başlandı.
Diğer yandan kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklama ile ilçe halkı kenelere karşı uyarıldı. KKKA’nın kenedeki mikropların sebep olduğu ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalık türü olduğu ifade edilen açıklamada; “Özellikle bölgemizde sık görülen bir durumdur. Bağ, bahçe, tarla, ahır, orman gibi alanlar keneyle karşılaşmamıza neden olabilecek riskli alanlar içerisindedir. İlçemiz merkezde ve Kadife Köyü Kuruseki mahallesinde kene vakası olması nedeniyle Koyulhisar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hem hayvanlar üzerinde hem de barındığı alanlarda ilaçlama faaliyetlerine başlanmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımızın vücuda tutunan kene ile karşılaştıklarında çıplak elle dokunmadan direkt olarak ilgili sağlık kuruluşuna gitmeleri önemlidir” denildi.

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