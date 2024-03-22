Koyun besicisinin öldürüldüğü olayda 7 şahıs tutuklandı

Olay, 18 Mart 2023 günü gece geç saatlerde Nurdağı ilçesi kırsal Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, koyun besicisi Ali Çirkin’den (26) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Çirkin’in çiftliğine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftliğe gelen ekipler, Ali Çirkin’i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde koyun besicisinin başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOBAN VE HAYVAN SATIN ALMAYA GELEN ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan jandarma ekipleri, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olay sonrası ortadan kaybolan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte çiftliğe hayvan satın almak için gelen toplam 7 şahsı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 tabanca da ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C., S.D., A.Y., A.Y., C.Y., K.Y., M.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

