Köyün "lastik kızı"nın hayali milli takıma girmek

Yeşim’in en büyük hayali bir gün keşfedilip cimnastik yarışmalarında boy göstermek, milli takıma girmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak.

Özel yeteneğini fark ettikten sonra daha fazla çalışmaya başlayan Münar, her zaman evden takla atarak çıkıyor, sabah koşusunun ardından ısınma hareketleri yapıyor, tavukların yemini veriyor, ev işlerinde de annesine yardım etmeyi ihmal etmiyor.

İlçeye bağlı Çaybaşı köyünde yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında Servi köyü İlkokulu 6. sınıfına geçen Yeşim Münar, hiçbir eğitim almadan sadece televizyon ve internetten izlediği cimnastik sporuna dair görüntülerinden etkilenerek, çeşitli hareketler yapmaya başladı.

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan ve internette izlediği cimnastik hareketlerini yapmasından dolayı köyde "lastik kız" olarak bilinen 10 yaşındaki Yeşim Münar, lastik gibi eğilip bükülmesiyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Esnek bir vücuda sahip olan Münar, hayallerine kavuşacağı günü bekliyor.

Yeşim Münar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çok cimnastik hareketini kendi kendine öğrendiğini söyledi.

İmkan verilmesi halinde daha zor hareketleri de yapabileceğine inandığını anlatan Münar, şöyle devam etti:

"Babam inşaatlarda çalışıyor, annem de ev işlerine bakıyor. 2 kardeşiz. Kardeşim 6 ben 10 yaşındayım. İlk önce telefondan baktım. Sonra diğer hareketleri de yaptım. 3. sınıftan beri bu hareketleri yapıyorum. Hayalim bir cimnastikçi olmak. Havada takla atmak, sonra diğer hareketleri de yapmak, mili takıma girmek. Türkiye'yi yarışmalarda temsil etmek istiyorum. Bunu yapacağıma inanıyorum."

- "Büyüyünce polis olmak istiyorum"

Arkadaşlarıyla kendisini geliştirmek için sürekli çalıştığını ve yeni hareketler yapmayı denediğini aktaran Münar, polislik mesleğini çok sevdiğini dile getirdi.

Münar, "Kendi kendime ön ve arka üstü takla, köprü, tek ayak hareketlerini öğrendim.

Büyüyünce polis olmak ve Türkiye'yi korumak istiyorum.

Arkadaşlarım ve ailem beni bu konuda destekliyor. Sabah uyanıyorum cimnastik yapıyorum, yan takla atıyorum.

Türkiyem seni çok seviyorum." dedi.