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Koyun otlatan çoban darp edildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 15.06.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Akçakent ilçesinde, hayvan otlatma davasında çobanı darp edip sürü sahibini yaralayan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre; Akçakent ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre hayvanları otlatan çoban Gulaga Nazari, darp edildi.

Kırşehir’in Akçakent ilçesinde, hayvan otlatma davasında çobanı darp edip sürü sahibini yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Akçakent ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre hayvanları otlatan çoban Gulaga Nazari, darp edildi. Darp olayının ardından sürü sahibi Mahsun Arslani’yi de silahla vuran A.E., ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Karnından ve omuzundan yaralanan Arslani, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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