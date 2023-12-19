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Köyünde sigara tüketimine savaş açan muhtar ödüllendirildi

19.12.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Avcı köyünde 7’den 70’e vatandaşlar sigaraya savaş açtı.

Köyünde sigara tüketimine savaş açan muhtar ödüllendirildi

Köyde 120 kişiden sigara kullanan sayısı 4’e düştü. Avcı köyünde sigara kullanımına karşı topyekun seferberlik başlatan köy muhtarı Hüseyin Avcı, Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin (TSSD) bu yıl 24’üncüsünü gerçekleştirdiği “2023 yılı İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreninde” ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Kemaliye ilçesine 65 kilometre mesafede Malatya sınırında bulunan Avcı köyünde sigara kullanımına karşı topyekun seferberlik başlatıldı. Köy muhtarı Hüseyin Avcı öncülüğünde gönüllüğe esasen başlatılan dayanışmayla köyde birkaç yıl içerisinde sigara kullanımı 4’e düştü. Muhtar Avcı, 120 kişiden sayıyı 4’e düşürdüklerini bu kalan 4 kişinin de sigarayı bırakmaları için gayret ettiklerini belirtti.

Sigarayı bırakmaları için torunlarda dedelerine bazen mobbing, bazen de psikolojik destekte bulunuyorlar. Köye dışarıdan gelenler ise kahvehanede sigara içtikleri zaman köy sakinleri tarafından uyarılıyor. Onlara da sigaranın sağlık açısından zararları anlatılarak sigara kullanmamaları hususunda teşvikte bulunuluyor.

Köyünde sigara tüketimine savaş açan muhtar Hüseyin Avcı ödüllendirildi. Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin (TSSD) bu yıl 24’üncüsü düzenlenen "2023 yılı İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni" İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Kampüsü Orgeneral Necdet Timur Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Törende, İstanbul Valisi Davut Gül’e sigaraya karşı verdiği hizmetlerden dolayı "İnsanlığın Gerçek Dostları Özel Ödülü" verildi.

Törende; Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Avcı köyü Muhtarı Hüseyin Avcı’da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.
100. yıl Ankara Sunumu" isimli defile yapıldıktan sonra tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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