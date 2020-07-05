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Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu

MALATYA HABERLERİ  | 05.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole uçtu.Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Erkenek Mahallesine giden D.

Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole uçtu.
Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Erkenek Mahallesine giden D. A idaresindeki 16 NH 969 Wosvagen plakalı otomobil sürücüsü, Erkenek Mahallesine 2 kilometre kala kara yoluna çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole uçtu.
Yaşanan kazada sürücü D. A ile yanında bulunan A. B yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu

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