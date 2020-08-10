YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Koyunların 8 asırlık atlama yarışına virüs engeli

Koyunların 8 asırlık atlama yarışına virüs engeli

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Denizli’de 8 asırdır süregelen Sudan Koyun Geçirme festivalleri ve Bağbozumu Festivalleri korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Denizli’de 8 asırdır süregelen Sudan Koyun Geçirme festivalleri ve Bağbozumu Festivalleri korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Bizim için asıl festival Kovid-19’u yendiğimiz zaman olacak” dedi.
Çal ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan festivaller bu yıl korona virüs sebebiyle iptal edildi. 847 yıldır aralıksız olarak yapılan Sudan Koyun Geçirme Festivali bu yıl salgın tedbirleri kapsamında iptal edildi. Renkli görüntülere sahne olan festivale yurt içi ve yurtdışından yoğum katılım sağlanıyordu. İlçenin bir diğer festivali olan ve bu yıl 24. Kez düzenlenecek olan Bağbozumu Festivali de tedbirler doğrultusunda iptal edildi. bu kapsamda ilçenin en önemli iki festivali salgın tedbirleri kapsamında iptal edilmiş oldu. Vatandaşları korona virüs tehdidine karşı uyaran Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Vatandaşlarımız lütfen maske kullansın. Fiziki mesafe kurallarına uyulsun. Uzmanlar, korona virüs belasının geçmediğini, ikinci dalga olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Düğün, nişan gibi organizasyonlarda, Pazar yerlerinde lütfen vatandaşlarımız maske kullansın, birbirleriyle temas etmesinler. Bu yıl festivalleri düzenlemeyeceğiz. Bizim için asıl festival Kovid-19’u yendiğimiz zaman olacak” dedi.
“Çal’da korona virüs vakası yok”
İlçede korona virüs vakasının olmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Akcan, “İlçemizde birkaç vaka oldu, onlarda iyileşti. İlçemizde şu anda korona virüs vakası yok. Yetkililerden aldığımız bilgi bu şekilde. Aman dikkat diyorum. Şu anda virüsün olmaması olmayacak anlamına gelmiyor. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
PARTNERYeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yediYeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Zabıta ekipleri plaj fırsatçılarına göz açtırmıyor

Zabıta ekipleri plaj fırsatçılarına göz açtırmıyor

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:08
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:10
Yatsı
21:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Büke Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.