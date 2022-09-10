Koza Han esnafı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ziyaretini anılarda yaşatıyor

SERGEN SEZGİN - Bursa'daki tarihi Koza Han esnafı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile 14 yıl önceki ziyaretinde çektirdikleri fotoğrafları çerçeveleterek iş yerlerinde sergiliyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ile çıktığı Türkiye gezisi kapsamında 14 Mayıs 2008'de Bursa'ya gelerek Koza Han'da alışveriş yaptı, Yeşil Cami'ye ziyarette bulundu.

O dönem handa esnaflık yapan ve mesleği aynı yerde sürdüren iş yeri sahipleri, ziyaretine ilişkin fotoğraflarını dükkanlarında sergiledikleri Kraliçe 2. Elizabeth'e, Koza Han'ın tanıtımına katkılarından dolayı minnettarlık duyuyor.

Esnaf Erdinç Şentürk, AA muhabirine, uzun yıllardır Koza Han'da ipek kumaş üzerine işletmecilik yaptığını söyledi.

O dönemi yakinen yaşayanlardan biri olduğunu belirten Şentürk, Kraliçe 2. Elizabeth'in ziyaretinden önce her şeyin kusursuz hazırlandığını ve yoğun güvenlik önlemi alındığını anlattı.

Hazırlanan programa göre, Kraliçe'nin ziyaret edeceği noktalar arasında kendi iş yerinin olmadığını aktaran Şentürk, şöyle konuştu:

"Burada mağazalarım var. O dönemde sağımda ve solumda dükkanlar belirlenmişti ziyaret için. Ben 'Bizim dükkanlara niye girmiyor Kraliçe?' diye üzüldüm tabii. Kraliçe geldiğinde ben de kapının önünde hazır bulunmuştum. İş yerlerini ziyaret edeceği sırada göz göze geldik ve 'Buyurun' der gibi bir hareket yaptım. Çok hafiften tabii, çok abartmadan. Yanındaki onu yönlendiren bayan da biraz geride kaldı. Öyle olunca da bir anda bizim dükkana girdi ve alışveriş yaptı. Türk motifli fular aldı. Koza Han için çok büyük bir reklam oldu. Bursa için bir reklam oldu. Burada 1,5 saatini geçirdi Kraliçe. Alt katta yemek yedi. Dünya protokol listesinde ikinci sırada olan bir insandan bahsediyoruz. Ziyaretinden sonra gittiği yerlerde yüzde 30 turizm potansiyelini artırıyor. Çok güzel bir reklam konusu oldu o dönem için."

- Aynı karede olduğu fotoğrafı çocuklarına bırakmak istiyor

Nihat Karaca da ziyaret gerçekleştiğinde Koza Han'ın dernek yönetiminde olduğu için karşılama komitesinde bulunduğunu dile getirdi.

Karşılama yapılırken listede 12. sırada yer aldığını bildiren Karaca, "Kendisi geldiğinde karşılama yaptık. Sonrasında 700 kişilik bir yemek verildi adına. Yemekten sonra da tekrar üst katı gezerek burayı dolaştı. Alışveriş yaptı, birkaç malzeme aldı." dedi.

Karaca, Kraliçe'nin Bursa ziyaretinin ardından Koza Han'da olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

İyi bir satış potansiyeli oluştuğunu kaydeden Karaca, şöyle devam etti:

"Güvenlik açısından o gün hanımız kapalıydı. Saat 17.00'ye kadar hiç kimse içeriye alınmadı. Ondan sonra da 5 yıl işler durmaksızın arttı. Yerli ve yabancı turistler sıkça gelmeye başladı. Kraliçe ne aldı, neleri inceledi, merak ederek onlardan istediler. Yani buraya çok ziyaretçi akını oldu. Bizim için de böylelikle güzel bir anı oldu. Aynı karede olduğumuz fotoğrafı da güzel bir anı olarak kaldı bize. Bunu da uzun yıllar saklayarak çocuklarıma bırakmak istiyorum."

Şemsettin Tagu ise ziyarette Kraliçe 2. Elizabeth'e selam verdiğini ve bunun kendisi için güzel bir anı olduğunu belirtti.

Kraliçe'nin çok sıcakkanlı bir duruşu olduğunu anlatan Tagu, "İngilizler için soğukkanlı derler ya hiç öyle değildi. Ziyaretin ardından o senenin en yüksek cirosunu mayısta yaptık. O yıla kadar sadece Koza Han yaz aylarında iş yapardı. Kraliçenin gelmesiyle kışın da iş yapmaya başladık. Hem yerli turist hem de Bursa'nın yerlisi Koza Han'a gelmeye başladı. Yani gördüğüm kadarıyla bütün esnaf arkadaşlar kışın da artık iş yapıyor. O zaman tanındı." ifadelerini kullandı.

