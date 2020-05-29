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Kozan, 100.Kurtuluş yıl dönümünü buruk kutlayacak

ADANA HABERLERİ  | 29.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 Haziran Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Kozan, 100.Kurtuluş yıl dönümünü buruk kutlayacak

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 Haziran Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri buruk bir şekilde kutlanacak.
Covid-19 salgını sebebiyle sadece tarihi Hoşkadem Camii meydanında camiye Türk Bayrağı çekilip ezan okunacak. Atatürk Anıtına belediye başkanlığı ve milis kuvvetleri temsilen çelenk sunumu yapılıp ardından şehitlik ziyaret edilecek.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Kozan ilçemiz, bundan 100 yıl önce birlik, beraberlik ve büyük bir kahramanlıkla işgalcilerle mücadele ederek, ülkemizin kurtuluş destanına kendi satırlarını eklemenin haklı gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşamaktadır. Bu toprakları bizler için vatan yapmanın bedelini canları ile ödeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şanlı ecdadımızdan teslim aldığı bayrağı ilelebet taşıyacak bir nesil olan Kozanlı hemşirelerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu sene İlçemizin 100.Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler ve aktiviteler yapılacak diye önceden planlamıştık, Fakat Covid-19 salgını nedeniyle maalesef bunları yapamadık” dedi.

Kutlama programı
Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle 1 Haziran akşamı saat 22.00’de İstiklal Marşı belediye hoparlörü eşliğinde balkonlardan hep birlikte okunacak. 2 Haziran Salı günü saat 06;45’de 7 pare top atışı yapılacak. Hoşkadem Camii’nde temsili olarak çekilen düşman bayrağı indirilip, Türk bayrağı çekilip ezan okunacak. Atatürk ve şehitler hatırasına bir dakikalık saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okunacak.
İstiklal Marşı’nın ardından şehitlerin hatırasını tazim için Atatürk Anıtına belediye ve milis kuvvetlerince çelenk sunumu yapılacak. Başta Şehit Kaymakam Saim Bey olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına sevgi, saygı ve şükran duygularının ifadesi için Kozan şehitliğine yürüyüş yapılacak ve Kur’an okunup dualar edilecek. 2 Haziran 2020 Salı Günü bütün resmi daireler, okullar, özel kurumlar, esnaf odaları, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları ve evler bayraklarla süslenecek.

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