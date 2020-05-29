Kozan, 100.Kurtuluş yıl dönümünü buruk kutlayacak

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 Haziran Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri buruk bir şekilde kutlanacak.

Covid-19 salgını sebebiyle sadece tarihi Hoşkadem Camii meydanında camiye Türk Bayrağı çekilip ezan okunacak. Atatürk Anıtına belediye başkanlığı ve milis kuvvetleri temsilen çelenk sunumu yapılıp ardından şehitlik ziyaret edilecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Kozan ilçemiz, bundan 100 yıl önce birlik, beraberlik ve büyük bir kahramanlıkla işgalcilerle mücadele ederek, ülkemizin kurtuluş destanına kendi satırlarını eklemenin haklı gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşamaktadır. Bu toprakları bizler için vatan yapmanın bedelini canları ile ödeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şanlı ecdadımızdan teslim aldığı bayrağı ilelebet taşıyacak bir nesil olan Kozanlı hemşirelerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu sene İlçemizin 100.Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler ve aktiviteler yapılacak diye önceden planlamıştık, Fakat Covid-19 salgını nedeniyle maalesef bunları yapamadık” dedi.