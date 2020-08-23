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Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre

ADANA HABERLERİ  | 23.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı 30 Ağustosta gerçekleştireceği 7.

Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı 30 Ağustosta gerçekleştireceği 7. olağan kongresinde korona virüs salgını nedeni ile tedbirleri sıkı bir şekilde uygulayacak.
AK Parti Kongrelerinin büyük bir demokrasi şöleni havasında geçtiğini kaydeden Kozan Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, bu yıl ilçe kongresinin Horzum Orman İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde sınırlı katılım ile, maske, sosyal mesafe, hijyen tedbirleri altında gerçekleşeceğini kaydetti. AK Parti ilçe kongrelerinin demokrasi şöleni havasında geçtiği kaydeden Avukat Yusuf Bilgili, “AK Parti vefanın, siyasette saygının, sevginin, hizmet aşkının ön plana alındığı demokrasi şöleni olan 7. Olağan kongremiz bu yıl pandemi nedeni ile halkımızın sağlığı için tedbirler içinde geçecek. Bu konuda katılım sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Birbirimize maskeli mesafeli bir kongre olsa da gönül birliği yaptığımız dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve davamız, ülkemiz ve geleceğimiz için sandıkların başında partililerimiz ile birlikte kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongremizin halkımız ve bölgemiz adına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum”dedi.

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