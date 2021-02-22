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Kozan Belediyesi kendi bitkisini üretiyor

22.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında 100 binin üzerinde bitki üretiliyor.Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede dikimi ve ekimi yapılan bitki türlerinin belediyenin kendi seralarında üretildiğini belirterek, bu sayede büyük oranda tasarruf sağlandığını söyledi.Kozan’ın yeşil dokusunu ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Özgan, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün serasında yaklaşık 100 binin üzerinde süs bitkisi, çalı türleri ve çeşitli fidan bitkilerini çelikten üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında 100 binin üzerinde bitki üretiliyor.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede dikimi ve ekimi yapılan bitki türlerinin belediyenin kendi seralarında üretildiğini belirterek, bu sayede büyük oranda tasarruf sağlandığını söyledi.
Kozan’ın yeşil dokusunu ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Özgan, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün serasında yaklaşık 100 binin üzerinde süs bitkisi, çalı türleri ve çeşitli fidan bitkilerini çelikten üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti. Özgan, “Seralarımızda lavanta, biberiye, gül, ateş dikeni, sardunya, ligustrum, mine, kekik, Amerikan sarmaşığı, patlıcan çiçeği, bodrum papatyası, begonvil, Atatürk çiçeği, şimşir, İskenderun kauçuğu, Acem borusu, fırça çalışı, Japon gülü, taflan, pitos, oya ağacı, Benjamin, telgraf çiçeği, para çiçeği, sedum, kedi tırnağı, soğukluk çiçeği, buz çiçeği, türbe çiçeği, reyhan, fil azığı, gazanya, ful çiçeği, papatya, ana kokusu, kolonya çiçeği, turunç, harnup, çeşme papatyası ve vinka çiçeği üretimi yapılmaktadır" dedi.
Geçen yıl lavanta üretimine başladıklarını ve 2021 yılı içerisinde Kozan’ın simgesi turunç fidanı üretimine ağırlık verdiklerini vurgulayan Başkan Özgan, hedeflerinin yeşiller içinde bir Kozan olduğunu ifade etti.

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