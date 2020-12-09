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Kozan Belediyesi kırsalda çalışmaları hızlandırdı

ADANA HABERLERİ  | 09.12.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kozan Belediyesi ekipleri, yağışlar öncesi şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım ve kumlama çalışmalarına hız verdi.Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezde Varsaklar, Hacımürzeli ve Çanaklı mahalleleri, kırsalda ise Durmuşlu, Boztahta mahallelerinde yol açma ve yol kumlama çalışmalarını sürdürüyor.Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, merkez ve kırsal mahallerde vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kozan Belediyesi ekipleri, yağışlar öncesi şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım ve kumlama çalışmalarına hız verdi.
Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezde Varsaklar, Hacımürzeli ve Çanaklı mahalleleri, kırsalda ise Durmuşlu, Boztahta mahallelerinde yol açma ve yol kumlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, merkez ve kırsal mahallerde vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalıştıklarını söyledi. Başkan Özgan, "Yol çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz şu anda Kozan merkez ile kırsal mahallerde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yol açma ve kumlama çalışmaları ile yol genişletme, stabilize malzeme serme sıkıştırma ve yol bakım çalışmaları yapıyor. Yaptığımız hizmetler inşallah şimdi olduğu gibi sürekli bir şekilde devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza hizmet götürme gayreti içindeyiz. Kozan Belediyesi olarak çalışmalarımız son hızıyla devam edecek" dedi.

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