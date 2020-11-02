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Kozan Belediyesi turunç fidanı üretiyor

ADANA HABERLERİ  | 02.11.2020 16:47 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye turunç fidanı üretip dikiyor.Kozan Belediyesi şehrin simgesi olan turunç ağaçlarının dikimini yaygınlaştırmak için park ve bahçeler müdürlüğü serasında fidan üretimine devam ediyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye turunç fidanı üretip dikiyor.
Kozan Belediyesi şehrin simgesi olan turunç ağaçlarının dikimini yaygınlaştırmak için park ve bahçeler müdürlüğü serasında fidan üretimine devam ediyor. Fidanlar cadde ve sokaklardaki kaldırımların yanı sıra parklara dikiliyor.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mevcut parklarımızda da geçen aylarda turunç ağacı dikimi başlattı. İlk olarak Mahmutlu Mahallesi Tepe Parka, TEMA işbirliği ile Hasan Hüseyin Soydan Caddesi’ne ve Kent Konseyi ile birlikte Kozan Mansurlu kavşağına turunç fidanı dikimi yapıldı. Bu kapsamda yetişen ağaçlarımız bir yandan dikilirken bir yandan üretim çalışmaları devam etmekte. Hedefimiz yeşil bir Kozan oluşturmaktır" dedi.

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