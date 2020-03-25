Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Kaymakamlığı, geçtiğimiz günlerde aç kalan köpeklerin birbirini yediği hayvan barınağında yaşanan vahşetle ilgili kusur ve eksiklikleri nedeniyle belediyeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kozan Kaymakamlığından yapılan yapılan yazılı açıklamada, "Kozan’daki hayvan barınağında yaşanan ve tarafımızdan tasvip edilmeyen olay hakkında sosyal medya ve yerel medya organlarındaki açıklamalarla ilgili olarak, kaymakamlığımızca olayın akabinde hemen Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte yerinde inceleme yapılmış, görülen kusur ve eksikliklerle ilgili belediyeye idari para cezası uygulanmış, belediye tarafından sorumlu kişiler hakkında soruşturma açılması sağlanmış ve yerel imkanlar ölçüsünde barınağa kuru mama takviyesi yapılmıştır. Bundan sonra da konunun ilgili mevzuatlar çerçevesinde takibinin yapılacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur."

