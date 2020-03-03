Kozan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, sağduyu çağrısında bulundu

İdlib’de askerlerimize yönelik yaşanan hain saldırı sonrası Adana’nın Kozan ilçesinde ikamet eden Suriyeli ailelere ve evlerine yönelik yapılan eylemlere karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlar aracılığı ile vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunuldu.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ilçe merkezi ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelerek mahallelerindeki Suriyeli ailelere yönelik gerçekleştirilen fiili eylemlere karşı sağduyu çağrısında bulundu. Müdür Büyükatak Suriyeli ailelerin Kozanlıların misafiri olduğunu belirtti. Büyükatak, mahallelerde gruplaşan gençleri de uyararak "İleride sicil kayıtlarına leke gelmesini istemeyen gençlerimiz böyle bir davranışta bulunmamalıdır" dedi.

“Onlar savaştan kaçarak gelmişler, bize sığınmışlar”

Son günlerde Suriyeli şahıs ve ailelere yönelik gerçekleştirilen eylemler ile alakalı çok sayıda şikayet aldıklarını ve olaylara müdahale ettiklerini belirten Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, “Kozan milliyetçi bir ilçe olması sebebiyle, son günlerde ufak tefek tepki gösteriyorlar. Mahallelerin kanaat önderleri olarak sizlerle bir araya gelme sebebimizden birisi de budur aslında. Çözüm bu değil. Mahallenizdeki vatandaşlara söylerseniz Suriyeli vatandaşlar ile ilgili yapılan eylemler, Suriyeli vatandaşlar ile alakalı konularla son üç dört gündür karşılaştığımız için söylüyorum. Suriyeli vatandaşların camları kırılıyor, evlerine taş atılıyor yani buradan kovulmaya çalışılıyor. Biz dini bütün insanlarız. Birincisi biz veren eliz. Gelmişler bize sığınmış bu insanlar. Bize sığınan insanları kovmak bizim dinimizde de yoktur devletimizin politikasında da. Suriyeli vatandaşlar ile sürtüşmeye girmeyelim. Fiiliyata dönen eylemlere girmeyelim. Özellikle sokaktaki eylemlere katılanlar mahalleli gençler yani cahil yaştaki insanlar. Büyükler kendi aralarında konuşuyor ve yorum yapıyorlar ama bunu içinde yaşıyorlar fakat cahil bazı gençlerimiz bu olayı içinde yaşamıyor ’vay efendim şurada Suriyeli varmış burada Suriyeli varmış’ diye ’camlarını kıralım, şunu yapalım bunu yapalım’ diyorlar. Tabi bu gençlerimiz cahil oldukları için bunun sonucunu hiç düşünemiyorlar. Bakın şu an bu olaylardan dolayı çok sayıda gözaltına alınan ve hakkında yasal işlem yapılan vatandaşımız var. Yarın bir gün adliyeye çıkaracağız bu vatandaşlarımızı. Böyle bir olayla vatandaşlarımızın karşımıza gelmesi ve onlara işlem yapmamız bizleri haddinden fazla üzüyor. Sizlerden mahallelerinizdeki vatandaşlara bu konuyu özellikle belirtmenizi istiyorum. Biz bu insanlara öyle ya da böyle kucak açtık. Bu insanlar geldiler ve bizlere güvendiler. Buraya yerleştiler. Şu anda bizlerin misafirlerimiz. Bizler hiçbir zaman misafirlerimizi kovmadık bunlar da artık kendi ülkelerindeki topraklarındaki savaş sona erene kadar burada misafirimiz olacaklar. Beraber yaşamayı öğreneceğiz” dedi.