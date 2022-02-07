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Kozan-Feke kara yolunun bir şeridinde çökme meydana geldi

07.02.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kozan-Feke kara yolunun bir şeridinde çökme meydana geldi

Kozan-Feke kara yolunun bir şeridi çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yörede yoğun yaşanan kar yağışının ardından eriyen karların etkisiyle yolun Akkaya Mahallesi mevkisinde yamaç kısmındaki şeridinde çökme meydana geldi.

Karayolları Kozan 56. Şube Şefliği ekipleri çökme yaşanan alanda işaretleme yaptı. Yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

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