YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak

Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak

ADANA HABERLERİ  | 08.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na Covid-19’la Mücadele Projesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak

Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na Covid-19’la Mücadele Projesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Gürçam, proje kapsamında 36 dezenfektan tüneli yaparak kamu kurumlarının girişine yerleştireceklerini söyledi.
Covıd-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı, COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programını duyurdu.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, söz konusu destek programına, hazırladıkları Dezenfektan Tüneli Proje ile başvurduklarını açıkladı. Gürçam, “Projenin amacı, Dezenfektan Tüneli kurulumu ile COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak, korona başta olmak üzere virüs ve bakteri içerikli her türlü salgına karşı önlem almak, hastalığın yayılmasını önlemek, ölüm oranlarının yükselmesine engel olmak, kamu hizmetlerini sürdürmek, halkın en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaktır. Proje için öngörülen sistem; kaymakamlık, belediye, adliye, Kozan Ticaret Odası, Kozan Ticaret Borsası, hastane, sağlık ocakları, polis ve jandarma karakolları, kendi biriminde hizmet veren kamu kurumları gibi kamu hizmetinin verildiği merkezlerin ana giriş kapısına konulacak 36 adet dezenfektan tüneli ile binaya girmek isteyen vatandaşlarımızın tünelden geçerken ortalama 10 saniye 3D alandan fıskiyelerle dezenfektan sıkılarak her yerinin dezenfekte olması sağlanacak. Ayrıca insanların sık uğramak zorunda kaldıkları ATM ve toplu taşıma duraklarında ise litrelik 100 adet dezenfektan standı kurulacak ve proje onaylandığı takdirde hemen uygulamaya konulacak" dedi.

Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak

Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Adana Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:46
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Kaymakam Gürçam, inşaatı devam eden okulları inceledi

Kaymakam Gürçam, inşaatı devam eden okulları inceledi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

Narenciye üreticisi umutlu

Narenciye üreticisi umutlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.