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Kozan sokakları Türk bayrakları ile donatıldı

ADANA HABERLERİ  | 22.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kozan Belediyesi, Kozan kaymakamlığı ve kolluk güçleri, Kozan’da esnaflara Türk bayrağı dağıttı.Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Kozan Belediyesi ve Kozan Kaymakamlığı öncülüğünde iş yerlerine kolluk güçleri ve zabıta ekipleri ile birlikte esnafa Türk bayrağı dağıttı.Belediye, ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, emniyet müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri Saimbeyli Caddesi, Hal Sokak ve Hazer Sokaktaki esnaflara Türk bayrağı dağıttı.

Kozan Belediyesi, Kozan kaymakamlığı ve kolluk güçleri, Kozan’da esnaflara Türk bayrağı dağıttı.
Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Kozan Belediyesi ve Kozan Kaymakamlığı öncülüğünde iş yerlerine kolluk güçleri ve zabıta ekipleri ile birlikte esnafa Türk bayrağı dağıttı.
Belediye, ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, emniyet müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri Saimbeyli Caddesi, Hal Sokak ve Hazer Sokaktaki esnaflara Türk bayrağı dağıttı. İşyerleri ay yıldızlı bayraklar ile donatılırken bu yıl korona virüs nedeni ile 23 Nisan töreni çelenk töreni ile son bulacak. Vatandaşlar ve çocuklar, evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını kutlayacak.
Bayrak dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı öncesi Kaymakamımız Şafak Gürçam’ın önderliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ,Jandarma komutanlığı ve Zabıta personellerimiz ile esnaflarımıza bayraklarımızı dağıtıyoruz, esnaflarımız iş yerlerinin camlarına bayraklarını assın ilçemiz ay yıldızlı bayraklar ile bu anlamlı güne katılsın” dedi.

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