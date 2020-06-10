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Kozan turizmden hak ettiği payı almak istiyor

ADANA HABERLERİ  | 10.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

Adana’nın doğası ve tarihi ile gelişmekte olan ilçesi Kozan’da vatandaşlar ilçenin tarihi dokusunun korunarak turizm ve ekonomiye kazandırılmasını istiyor.Kozan (Sis) Kalesi, Anavarza Kalesi, Karasis Kalesi, Yarıkkaya (Uzunoğlun) Kalesi, Bucak Kalesi, Andıl (Andala) Kalesi, Kudret (Tepecikören) Kalesine ev sahipliği yapan Kozan aynı zamanda onlarca tarihi dokuyu da bünyesinde bulunduruyor.

Adana’nın doğası ve tarihi ile gelişmekte olan ilçesi Kozan’da vatandaşlar ilçenin tarihi dokusunun korunarak turizm ve ekonomiye kazandırılmasını istiyor.
Kozan (Sis) Kalesi, Anavarza Kalesi, Karasis Kalesi, Yarıkkaya (Uzunoğlun) Kalesi, Bucak Kalesi, Andıl (Andala) Kalesi, Kudret (Tepecikören) Kalesine ev sahipliği yapan Kozan aynı zamanda onlarca tarihi dokuyu da bünyesinde bulunduruyor. Yüzyıllar öncesinden kalan kiliseler ve kaleleri ile tarihe ışık tutan kentte doğa yapısı da tarih ve doğa turizmi için bölgeye yatırım bekliyor. Bir çok spor, fotoğraf tutkunun zaman zaman ziyaret ettiği ilçede yaşayan vatandaşlar bölgeye yapılacak yatırım ile ilçenin Muğla ve Mardin gibi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapabileceğini söylüyor.
İlçenin gençlerinden Onur Mercan, Akdeniz kadar doğal Mardin kadar tarihi ilçeye sahip olduklarını ifade ederek, ”Kozan Barajı, kalesi ile güzel bir yer. Mardin kadar tarihi Akdeniz kadar doğası ile çok güzel” dedi.
Kozan Kalesinde dinlenen Ziya Mercan ise, “Kozan’ın turizme kazandırılmasını isterim. Bir Mardin nasıl ise, bir Muğla nasıl ise turizm varsa ilçemizde de olmalıdır. Yatırımcıların destek vermesini daha çok turist gelmesini istiyoruz. İsminin dünyaya durulmasını isterim” diye konuştu.
Yıllardır Kozan’da ticaret yaptığını kaydeden Orhan Küçükateş’de Kozan’ın Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Herkes Kozan kalesini bilir. Frenk kilisesinin tarihimizde önemli yeri var. Köylüler Ermenilerin ara ara gelip gezdiğini söyler. Karasis kalesinin ulaşım sıkıntısı var. Kara Sis, Uzunoğlu harika yerler ama yapılar yıkılmış. Herkes duyarlı olacak ve yapıya zara verilmeyecek. Konaklarımız var. Kültür Bakanlığının şartları ve maliyetler ağır geliyor. Günümüz yapıları düzenleme yapılabilir. Antalya’nın Side’sini aratmayacak bir şehir. Bakırcılar Çarşısı kurulabilir” dedi.

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Aydın Akgöllü Eczanesi
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Seyhan
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