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Kozan’a "Şehitler Ormanı"

ADANA HABERLERİ  | 01.03.2020 12:30 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Sorumluluğu ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Pekmezci Mahallesi yakınlarında şehitler adına oluşturulan ormana yaklaşık 400 fidan dikildi.Fidan Dikim etkinliğine Atatürk İlkokulu, İnkılap İlkokulu ve Pekmezci İlk ve Ortaokulundan öğrenciler, TEMA Vakfı gönüllüleri, köylüler ve şehit aileleri katıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Sorumluluğu ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Pekmezci Mahallesi yakınlarında şehitler adına oluşturulan ormana yaklaşık 400 fidan dikildi.
Fidan Dikim etkinliğine Atatürk İlkokulu, İnkılap İlkokulu ve Pekmezci İlk ve Ortaokulundan öğrenciler, TEMA Vakfı gönüllüleri, köylüler ve şehit aileleri katıldı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğünün yerlerini hazırladığı alana 400’ün üzerinde fidan dikildi. TEMA İlçe Sorumlusu Derya Deniz, "Şehit ailesinden bize gelen ve şehitlerin adına oluşturulması istenen hatıra ormanı talebini eski Orman İşletme Müdürümüz Veysel Önen’e iletmiştik. Talebin olumlu karşılanması ile hazırlıklara başlandı ve bugün de yaptığımız etkinlikle Şehitler Ormanı fikrini gerçekleştirdik. Etkinliğe geçen yıl Ağaç Kardeşliği Projesi’ni uyguladığımız okullardan Atatürk ve İnkılap İlkokulundaki sınıflarımız ile Pekmezci İlk ve Ortaokulundaki öğrenciler, gönüllülerimiz ve şehit yakınları katıldı. Yaklaşık 400 kadar fidan dikildi. Oluşturduğumuz Şehitler Ormanı’na bundan sonra da fidan dikmeye devam edeceğiz ve buranın daha büyük bir ormana dönüşmesi yolunda çaba sarf edeceğiz. Şehitlerimiz adına oluşturulan bu ormanı vatandaşlarımızın, köylülerimizin koruyacağına inanıyorum" dedi.

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