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Kozanda 33 araç ve 11 motosiklet trafikten men edildi

İHA İHA
29.04.2024 15:14
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Adana’nın Kozan ilçesinde 33 araç ve 11 motosiklet trafikten men edildi.

Kozan’da 22-29 Nisan tarihlerinde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde modifiyeli araç ve motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda 30 noktada toplam 251 emniyet personeli ile gerçekleştirilen denetimlerde 1 tabanca ele geçirilirken, 10 araca modifiyeden, 69 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 33 Araç ve 11 motosiklet trafikten men edildi.

İlçede gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde de muhtelif uyuşturucu, uyarıcı maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şahıs, ve uyuşturucu ticaretinden 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan 1 hükümlü yakalandı. Uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklanırken, hapis cezasıyla aranan hükümlü ise cezaevine götürüldü.

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