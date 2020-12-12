Kozan’da Aile ve Göç Konulu resim yarışması

Adana’nın Kozan İlçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İlçe ve İl Müftülükleri vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfı’nın da katkılarıyla Türkiye genelinde 15-20 yaş arası öğrencilerin katıldığı “Göç ve Aile” konulu resim yarışması düzenlendi.

Kozan İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen “Göç ve Aile” konulu resim yarışmasına 15-20 yaş arası öğrenciler, konuya ilişkin hazırladıkları resimler ile başvurularını gerçekleştirdiler.

Yarışma sonunda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Muhammet Can Akıllıoğlu Kozan 1.si, Kozan Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Muhammet Enes Karaoğlan Kozan 2.si ve Kozan Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Yasemin Simge Bozdemir’de Kozan 3.sü oldular.

Dereceye giren öğrencileri Kozan Müfütüsü Celil Karaca makamında ağırlayarak tebrik etti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen etkinlikte Müftü Celil Karaca tarafından 1. Gelen öğrenciye 150 Türk Lirası, 2 gelen öğrenciye 100 Türk Lirası ve 3. Gelen öğrenciye de 75 Türk Lirası Nakit Para ödülü ile çeşitli kitap ve hediyeler takdim edildi.

Dereceye giren öğrenciler ise hazırlamış oldukları resimlerde ortak konu olarak Suriye’de yaşanan iç çatışmalar nedeniyle mağdur duruma düşen aileleri, anne ve çocukları resimlerinde konu ettiklerini dile getirdiler.

