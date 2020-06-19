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Kozan’da AK Parti’den cemaate maske ve seccade

ADANA HABERLERİ  | 19.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından cuma namazı öncesi cemaate seccade ve maske dağıtımı yapıldı.Dört haftadan bu yana ilçe merkezindeki tarihi Hoşkadem ve Hoca Ahmet Yesevi gibi tarihi ve büyük camiler başta olmak üzere ilçe merkezindeki camilerde ve açık alanlarda kılınan cuma namazı dolayısıyla AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av.

Adana’nın Kozan ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından cuma namazı öncesi cemaate seccade ve maske dağıtımı yapıldı.
Dört haftadan bu yana ilçe merkezindeki tarihi Hoşkadem ve Hoca Ahmet Yesevi gibi tarihi ve büyük camiler başta olmak üzere ilçe merkezindeki camilerde ve açık alanlarda kılınan cuma namazı dolayısıyla AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Gençlik Kolları Başkanı Av. Selçuk Cengiz ve parti yönetim kurulu üyeleri cemaate namaz öncesi seccade ve maske dağıtımlarını sürdürüyorlar.
Namaz öncesi cemaati sosyal mesafeyi korumaları konusunda da uyaran ilçe teşkilatının bu davranışı cemaat tarafından da olumlu karşılanıyor.

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Güzide Eczanesi
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Havva Eczanesi
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Metropol Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
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