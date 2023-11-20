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Kozan’da aranan 27 kişi yakalandı

20.11.2023 11:33 | Son Güncelleme:
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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde ve uygulamalarda aranan 27 şahsı yakaladı.

Kozan’da aranan 27 kişi yakalandı

Kozan’da polis halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 13-20 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulama yaptı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. 2 araç sürücüsüne modifiyeden, 36 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden trafik idari para cezası uygulandı. 7 motosiklet trafikten men edildi.

15.14.27 gram ve muhtelif 300 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıklarken huzurlu bir Kozan için vatandaşlardan uyuşturucuya karşı 112’yi arayarak ihbarda bulunmalarını istendi.

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