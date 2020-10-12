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Kozan’da atık lastikler parklarda kullanılıyor

ADANA HABERLERİ  | 12.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kozan Belediyesi araba lastiklerini parklarda dekorasyon olarak kullanıyor.Adana’nın Kozan ilçesinde lastik ve taşlar aynı zamanda mimar olan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatı ileTürkeli Mahallesindeki parkta değerlendirildi.Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından araba lastiğinden çiçek bahçeleri oluşturulma çalışmasının ilk olarak Türkeli Mahallesinde uygulandığını belirterek, “Bu çalışma ile atıklarda geri dönüşüm sağlandığı gibi Atatürk Parkı, Dağılcak ve Kozan Kalesi sonrasında bir açık hava stüdyosu daha Kozan’ımıza kazandırılmış olacak” dedi.

Kozan Belediyesi araba lastiklerini parklarda dekorasyon olarak kullanıyor.
Adana’nın Kozan ilçesinde lastik ve taşlar aynı zamanda mimar olan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatı ile
Türkeli Mahallesindeki parkta değerlendirildi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından araba lastiğinden çiçek bahçeleri oluşturulma çalışmasının ilk olarak Türkeli Mahallesinde uygulandığını belirterek, “Bu çalışma ile atıklarda geri dönüşüm sağlandığı gibi Atatürk Parkı, Dağılcak ve Kozan Kalesi sonrasında bir açık hava stüdyosu daha Kozan’ımıza kazandırılmış olacak” dedi.

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