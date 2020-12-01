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Kozan’da atıl durumdaki parklar yenileniyor

ADANA HABERLERİ  | 01.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kozan Belediyesi atıl durumdaki parkları yenileme çalışmalarına devam ediyor.Şevkiye Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu üzerinde yapımı devam eden yaklaşık 4500 metrekarelik alan içerisinde yapılan parkın çalışmalarını yerinde inceleyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ağaç dikip çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş’ten bilgi aldı.

Kozan Belediyesi atıl durumdaki parkları yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Şevkiye Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu üzerinde yapımı devam eden yaklaşık 4500 metrekarelik alan içerisinde yapılan parkın çalışmalarını yerinde inceleyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ağaç dikip çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş’ten bilgi aldı. Başkan Özgan, park yanında portakal ağaçlarının olduğu alanda da ağaçların korunarak çevre düzenleme yapılarak çalışmanın bir hafta içerisinde tamamlanması talimatını verdi. Başkan Özgan, "Ekiplerimiz kırsal ve merkez mahallelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz merkezde bulunan bazı parklarımızı sil baştan yaparken, yenilerinin yapımını da Fen İşleri Müdürlüğümüz ile birlikte aralıksız sürdürmektedir" dedi.
Yeni yapılan parka Şair Arif Nihat Asya’nın adının verileceğini belirten Başkan Özgan, “Şairlerimiz, bizi biz yapan değerlerimizin temsilcileridir. Milletimizin çığlığıdır. Bu sanatçılarımız yaşadıklarını ve yaşananları en iyi şekilde bizlere aktarmışlardır. Rahmete giden tüm şair ve edebiyatçılarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

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