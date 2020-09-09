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Kozan’da Furkancılara gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 09.09.2020 15:20 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde basın açıklaması yapmak için toplanan kapatılan Furkan Vakfı mensupları sosyal mesafe kurallarına uymayarak polisin uyarılarını dikkate almayınca gözaltına alındı.Geçtiğimiz yıl yaptıkları izinsiz yürüyüş ve gösteri nedeniyle polis tarafından haklarında işlem yapılan kapatılan Furkan Vakfı mensupları, bugün görülen mahkemede beraat kararı almalarının ardından, Saimbeyli Caddesi üzerinde bulunan Millet Bahçesi Parkında basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.Basın açıklaması öncesi polis ekipleri Furkancılar, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda ikaz etti.

Kozan’da Furkancılara gözaltı

Adana’nın Kozan ilçesinde basın açıklaması yapmak için toplanan kapatılan Furkan Vakfı mensupları sosyal mesafe kurallarına uymayarak polisin uyarılarını dikkate almayınca gözaltına alındı.
Geçtiğimiz yıl yaptıkları izinsiz yürüyüş ve gösteri nedeniyle polis tarafından haklarında işlem yapılan kapatılan Furkan Vakfı mensupları, bugün görülen mahkemede beraat kararı almalarının ardından, Saimbeyli Caddesi üzerinde bulunan Millet Bahçesi Parkında basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.
Basın açıklaması öncesi polis ekipleri Furkancılar, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda ikaz etti. Polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan grubu polis dağıtmak zorunda kaldı. Şahıslardan kimlik soran polise kimlik vermeyen gruptakiler polise direndi. Sosyal mesafe kurallarına uymayan, kimlik göstermeyen şahıslar gözaltına alındı. Polise mukavemette bulunan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Nida Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
Seyhan
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