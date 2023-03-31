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Kozan'da gaziler ve şehit aileleri iftarda buluştu

31.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kozan Kaymakamlığı tarafından gaziler ve şehit aileleri onuruna iftar verildi.

İsmet Atlı Stadyumu'nun önünde düzenlenen iftara, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinin yeni Başkanı Sümmani Göztaş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kozan Kaymakam Arslanköylü, burada yaptığı konuşmada, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Böyle anlamlı bir günde şehit aileleri ve gazilerle olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Arslanköylü, şunları kaydetti:

"Bu bayrağın altında hep birlikte yaşıyor isek bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Devletin kapısı her daim sizlere sonuna kadar açıktır."

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