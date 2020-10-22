Kozan’da kablo hırsızları tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 hırsız zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Yaman Sokakta bir telekominikasyon firmasına ait kabloları çalan hırsızları yakalamak için Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri geniş çaplı araştırma yaptı. Güzergahta bulunan bütün güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan incelemeler sonrasında kabloları çalan 4 hırsızın kimlikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emrah A, Evliya G, Çetin A. ve Ersoy G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

