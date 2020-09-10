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Kozan’da kaçak tütün operasyonu

ADANA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak tütün, makaron ve esrar maddesi ele geçirildi.

Kozan’da kaçak tütün operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak tütün, makaron ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Tufanpaşa Mahallesi ve ilçeye bağlı Mantaş Mahallesinde yapılan çalışmada, piyasa değeri yaklaşık, 15000 TL olan 17 kilogram kıyılmış tütün, 39 bin 780 adet bandrolsüz boş makaron ile 130 paket içerisine tütün basılmış makaron ve 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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