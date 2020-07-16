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Kozan’da kurbanlık satış fiyatı belirlendi

ADANA HABERLERİ  | 16.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kozan Belediyesi kurbanlık satış fiyatlarını açıkladı.31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulacak olan büyük ve küçükbaş hayvanların kilogram satış fiyatları Kozan Belediyesi tarafından belirlendi.Buna göre keçi ve koyun 25 TL’den büyükbaş hayvan ise 24 TL’den satışa çıktı.

Kozan Belediyesi kurbanlık satış fiyatlarını açıkladı.
31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulacak olan büyük ve küçükbaş hayvanların kilogram satış fiyatları Kozan Belediyesi tarafından belirlendi.
Buna göre keçi ve koyun 25 TL’den büyükbaş hayvan ise 24 TL’den satışa çıktı. Kozan’da kurbanlık satışının da belediye canlı hayvan pazarında yapılacağı, ilçe merkezinde satış yapanlar hakkında ise 5199 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanacağı belirtildi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını mutlu ve huzurlu geçirmelerini sağlamak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Başkan Özgan, cadde ve sokak gibi vatandaşların ortak kullandıkları bölgelerde halk sağlığını korumak ve çirkin görüntülere mahal vermemek için hayvan satışına izin vermeyeceklerini, kurbanlık satışının Kadirli Caddesi üzerinde bulunan hayvan pazarında yapılacağını kaydetti.

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