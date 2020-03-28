Kozan’da nöbetçi eczane sayısı 3’e çıkarıldı

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Adana’nın Kozan İlçesinde iki olan günlük nöbetçi eczane sayısı üçe çıkarıldı.

Kozan Eczacılar Odası Başkanı Serdar Gezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde görülen koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında halkın ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılanması için nöbetçi olan eczane sayısının ikiden üçe çıkardıklarını bildirdi.

Böylece Kozan’da nöbete kalan ve sayısı iki olan nöbetçi eczane sayısı üçe çıktı.

