YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kozan’da nöbetçi eczane sayısı 3’e çıkarıldı

Kozan’da nöbetçi eczane sayısı 3’e çıkarıldı

ADANA HABERLERİ  | 28.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Adana’nın Kozan İlçesinde iki olan günlük nöbetçi eczane sayısı üçe çıkarıldı.Kozan Eczacılar Odası Başkanı Serdar Gezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde görülen koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında halkın ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılanması için nöbetçi olan eczane sayısının ikiden üçe çıkardıklarını bildirdi.Böylece Kozan’da nöbete kalan ve sayısı iki olan nöbetçi eczane sayısı üçe çıktı.

Kozan’da nöbetçi eczane sayısı 3’e çıkarıldı

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Adana’nın Kozan İlçesinde iki olan günlük nöbetçi eczane sayısı üçe çıkarıldı.
Kozan Eczacılar Odası Başkanı Serdar Gezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde görülen koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında halkın ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılanması için nöbetçi olan eczane sayısının ikiden üçe çıkardıklarını bildirdi.
Böylece Kozan’da nöbete kalan ve sayısı iki olan nöbetçi eczane sayısı üçe çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Adana Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.