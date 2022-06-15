Kozan'da sağanağın yol açtığı zararın giderilmesi için çalışma başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak sebebiyle derenin taşması sonucu zarar gören yerlerde belediye ekipleri yol açma ve temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi, 13 Haziran'da etkili olan sağanağın hayatı olumsuz etkilediği ilçede temizlik ve yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla kapanan bazı yollar açıldı, zarar gören mesire alanı da yeniden hizmete sunuldu.

Ferhatlı Mahallesi muhtarı Mustafa Akça da kendisine ait iş makinesiyle belediye ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.

Akça, gazetecilere, "İş makinelerinin yetersiz kalması nedeniyle kendi aracımı alıp buraya geldim. Şükürler olsun ki can kaybı olmadı." dedi.

Düzağaç Mahallesi muhtarı Hakan Özcan, yardımlarına koşan muhtar Akça'ya ve belediye ekiplerine teşekkür ederek yaşadıkları içme suyu sorununun da kısa sürede çözüme kavuşacağına inandığını belirtti.

İlçe Belediyesi görevlilerinden Saycan Say da sorunun yaşandığı ilk günden bu yana bölgede olduklarını kaydederek "İş makinelerimizle gün boyu mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kozan'da önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle Düzağaç Mahallesi'ndeki dere taşmış, bazı evler ve belediyeye ait mesire alanını su basmış, araçlar suda sürüklenmişti.

Bölgede mahsur kalan kişiler kepçe yardımıyla kurtarılmıştı.

