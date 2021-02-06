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Kozan’da Şair Arif Nihat Asya’nın ismi parkta yaşatılacak

06.02.2021 08:39 | Son Güncelleme:
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Kozan’da Şair Arif Nihat Asya’nın ismi parkta yaşatılacak

Kozan Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kozan Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda çevre yoluna yapılan parka Şair Arif Nihat Asya’nın isminin verilmesi kararlaştırıldı.
Kozan Belediyesi şubat ayı meclis gündeminin birinci maddesi olan çevre yoluna inşa edilen parka şair Arif Nihat Asya’nın isminin verilmesi oldu. Gündem maddesi komisyondan geldiği gibi oylanırken, edebiyat öğretmeni kültür programı yapımcısı Okan Arık’ta Arif Nihat Asya’nın hayatı, yazdığı şiirler ile ilgili olarak sunum gerçekleştirdi. Bayrak şiirinin önemine ve Arif Nihat Asya’nın hayatına dikkat çeken Okan Arık yine Kozan tarihinde önemli isimlerden olan Remzi Oğuz Arık ve Saim Bey ile ilgili olarak da sunum gerçekleştirdi. Okan Arık siyaset güdülmeden, fikir ayrılığına varmadan Kozan’ın değerleri için bir araya gelinmesi gerektiğine dikkat çekerek, tarihin gelecek nesillere inşa edilmesinde Kozan’ın öncülük yapması gerektiğine dikkat çekti.
Arif Nihat Asya, Saim Bey ve Remzi Oğuz Arık gibi önemli değerlerin adının ve yaptıklarının Kozan’da yaşatılması için herkese ayrı görev düştüğünü belirten Okan Arık, gençlere tarih bilincinin aşılanması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti.
Kozan Belediyesi tarafından çevre yolu kenarına yapılmaya başlanan parka Bayrak şiirinin yazarı Arif Nihat Asya’nın ismi verilmesi maddesi meclisten oy birliği ile geçti.

Kozan’da Şair Arif Nihat Asya’nın ismi parkta yaşatılacak

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